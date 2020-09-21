Общество

Зачисление соцвыплат с 1 октября банки будут осуществлять только на карту «МИР»

Все получатели пенсий и иных социальных выплат, кто получает выплаты на банковские карты, должны оформить карту «МИР». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Если выплаты до сих пор приходят на другие банковские карты – иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), нужно поторопиться и до 1 октября оформить в банке, через который вы получаете пенсию, карту «Мир». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Если в указанный срок перевод на карту «МИР» не будет осуществлен, то с 1 октября 2020 года пенсии и социальные выплаты банками не будут зачисляться.

На сегодняшний день получатели выплат должны помнить, что, начиная с 1 октября, все выплаты будут перечисляться банками только на карту «МИР». Поэтому в этот срок граждане должны обратиться в свои финансово-кредитные организации (банки), через которые они получают пенсии и иные социальные выплаты, и оформить карту «МИР».

Оформить карту «МИР» также можно в онлайн-сервисе Сбербанк Онлайн.

После оформления карты «МИР» получателю выплат необходимо представить в территориальную клиентскую службу Пенсионного фонда РФ, МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР заявление о доставке пенсии, в котором указать 20-значный номер такого счета.

Данное требование не относится к тем, кому доставка пенсии и иных социальных выплат производится через отделения почтовой связи или на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты.

Отделение ПФР по Псковской области также напоминает, что пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии. Сделать это можно лично в клиентской службе ПФР по предварительной записи или через личный кабинет на официальном сайте ПФР.