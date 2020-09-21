Общество

Более 1 млрд имущественных налогов обязаны заплатить псковичи по итогам 2019 года

В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений по почте на уплату имущественных налогов физических лиц (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) и НДФЛ за 2019 год.

Всего уведомления получат около 320 тысяч граждан Псковской области. В том числе более 60 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из Личного кабинета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС по региону.

Отметим, сегодня на учете в налоговых органах региона состоит более 168 тысяч физических лиц – плательщиков транспортного налога; около 252 тысяч граждан являются собственниками квартир, дач, гаражей и других строений; более 230 тысяч являются плательщиками земельного налога.

Если привести для примера цифры, то получится, что налогоплательщикам региона к уплате за налоговый период 2019 года исчислено более одного миллиарда рублей имущественных налогов физических лиц. Уровень собираемости имущественных налогов за прошлый год составил 97,5%.

«В соответствии с Налоговым кодексом РФ срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2019 год, уплачиваемых по уведомлению, установлен не позднее 1 декабря 2020 года, - обратила особое внимание граждан руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - В полученном в этом году уведомлении на это сделана особая ссылка.

В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. Гражданам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», бумажные уведомления на уплату налогов не направляются, вся информация отразится в «Личном кабинете».

Сама форма налогового уведомления стала более упрощенной. Если ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, то теперь в нем будет указано только то имущество, по которому исчислен налог.

Если при получении документа о начислении налогов возникнут какие-либо вопросы, ответы на них можно получить на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на промо-странице «Налоговое уведомление физических лиц – 2020». Для удобства граждан представленная информация разбита на рубрики, в которых можно найти ответ на конкретный вопрос.

Кроме того, для наиболее комфортного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами разработана мобильная версия Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».