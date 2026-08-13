«Яндекс Музыка» подтвердила планы маркировать ИИ-треки

«Яндекс Музыка» планирует информировать пользователей о том, использовался ли искусственный интеллект при создании музыкальных произведений. Планы подтвердили в пресс-службе сервиса.
Изображение сгенерировано нейросетью
Сервис пока не планирует разделять каталог на обычный и нейросетевой контент. Конкретный формат информирования пользователей сервис пока не определил. Решение будет принято после обсуждения с правообладателями и сбора данных об использовании ИИ-инструментов при создании музыкального контента.
Поводом для изменений стал в том числе принятый в июле закон №243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Его основные положения вступят в силу с 1 сентября 2026 года, а требования к маркировке ИИ-контента — с 1 марта 2027 года, пишут «Известия».