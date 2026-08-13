Клиентам банков начнут отказывать в переводе при выявлении вредоносного ПО

Банки будут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного ПО на их устройствах с 1 марта 2027 года. Об этом говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«С 1 марта 2027 года кредитно-финансовые организации начнут использовать в мобильных приложениях и на официальных сайтах инструменты по выявлению вредоносного программного обеспечения на устройстве владельца», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, если банк зафиксирует угрозу, он откажет клиенту в проведении операции. «Это правило распространяется на платежи по картам, переводы электронных средств и транзакции через Систему быстрых платежей», — отметили в МВД.