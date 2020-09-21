Общество

Псковичей приглашают посмотреть в телескопы на звездное небо

Псковичей и гостей города приглашают посмотреть в телескопы на звездное небо возле памятника Александру Невскому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

Телескопы выставят не на горе Соколихе, а на горке через дорогу от стоянки. «Как обычно, нас можно будет увидеть по лазерным указкам и большим телескопам», - говорится в сообщении.

Место сбора для наблюдений в телескопы

Наблюдения пройдут с 20.00 до полуночи. «Кто поедет - одевайтесь теплее, не забывайте соблюдать дистанцию», - отметили организаторы. Необходимо быть в защитных масках.

Выезд проводится в рамках научно-просветительского проекта «Небо зовет!», реализуемого с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.