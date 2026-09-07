Псковские росгвардейцы изъяли 18 единиц оружия и более 80 боеприпасов за неделю

С 31 июля по 6 сентября сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 51 проверку условий хранения оружия и патронов у граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятий выявлено четыре административных правонарушения, из оборота изъято 18 единиц оружия и более 80 боеприпасов.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность.