В Великих Луках обсудили развитие поликлиники, расчистку ручья Ситовки и транспортную доступность детского сада

Великолукский детский сад №7 стал площадкой для встречи коллектива учреждения и родителей с депутатами городской Думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной, а также главой администрации города Андреем Беляевым. В центре внимания - вопросы здравоохранения, благоустройства и транспортной инфраструктуры, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

Одной из главных тем стало возможное расширение поликлиники №2. По словам парламентария, вопрос находится в ведении региональной системы здравоохранения, при этом городская администрация также подключилась к работе и помогает в поиске помещения, которые в дальнейшем можно было бы использовать для нужд поликлиники. «Тема важная, поэтому будем вместе двигаться к ее решению», — добавил Александр Козловский.

Участники встречи также обсудили расчистку ручья Ситовки и благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время в Великих Луках будут работать представители профильного ведомств, с ними городские власти планируют обсудить возможность включения расчистки реки в федеральные программы.

Что касается пешеходных мостов через Ситовку, в этом году администрация Великих Лук намерена подготовить заявку на их ремонт по программе инициативного бюджетирования.

Еще один вопрос — транспортная доступность детского сада. «Сегодня маршрут общественного транспорта проходит не совсем удобно для родителей: от остановки приходится довольно долго идти пешком с детьми. Договорились дополнительно проработать возможность корректировки маршрута, чтобы транспорт проходил ближе к дошкольному учреждению», — подчеркнул Александр Козловский.

В ходе беседы обсуждалось и будущее парка «Дружба». По словам депутата, город уже подавал заявку на его благоустройство на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, однако она не прошла отбор. Проект будут дорабатывать, чтобы вновь представить его на конкурс. «Именно благодаря участию в таких программах ранее удалось преобразить Петровский парк, поэтому эту возможность обязательно нужно использовать и для парка "Дружба"», — напомнил он.