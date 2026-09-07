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Минобразование Псковской области рекомендовало паблики для родителей, детей и учителей

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Жители Псковской области могут получать актуальную информацию о событиях в сфере образования через официальные государственные паблики в социальной сети «ВКонтакте», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.

Изображение создано нейросетью

В главном госпаблике министерства образования предоставляют актуальные данные непосредственно от организаций. Пользователи могут следить за работой учреждений и читать объявления. В 2026 году региональное министерство продолжает реализацию мероприятий национального проекта «Молодежь и дети», направленных на развитие современной образовательной среды, внедрение современных технологий, создание возможностей для самореализации детей и молодежи.

Методическая и информационная поддержка

Эти госпаблики особенно полезны педагогам и специалистам системы образования. Здесь можно узнать о повышении квалификации, методических мероприятиях, семинарах и конференциях, конкурсах для педагогов, оценке качества образования, а также получить информацию о современных образовательных и информационных технологиях.

  • Псковский областной институт повышения квалификации работников образования https://vk.ru/poipkro
  • Центр оценки качества образования https://vk.ru/coko60
  • Региональный центр информационных технологий https://vk.ru/rcit_pskov

Специальное образование, коррекционные учреждения и школы-интернаты

Этот блок будет особенно важен родителям и законным представителям детей, которые обучаются в учреждениях специального образования. Здесь можно узнать о жизни образовательных организаций, учебном и воспитательном процессе, коррекционных и развивающих занятиях, мероприятиях, достижениях воспитанников, важных объявлениях и реализуемых проектах.

Среднее профессиональное образование

Госпаблики колледжей и техникумов помогут школьникам и их родителям определиться с дальнейшим обучением, а студентам − быть в курсе жизни своего учебного заведения. Здесь можно найти информацию о приеме и образовательных программах, учебной и внеклассной жизни, конкурсах, профессиональных мероприятиях, практике, достижениях студентов и возможностях для дальнейшего профессионального развития.

Дополнительное образование, детский отдых и оздоровление

Эти госпаблики пригодятся родителям и детям, которые интересуются дополнительными занятиями, творческим и личностным развитием, а также организованным отдыхом. Здесь можно узнать о кружках и программах, мероприятиях для детей, возможностях провести каникулы с пользой, образовательных и досуговых проектах.

  • ГАОУ дополнительного образования Псковской области «Лидер» (г. Псков) https://vk.ru/gaoudo_lider
  • Центр детского отдыха и оздоровления (г. Псков) https://vk.ru/cdoopskov
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