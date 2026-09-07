Минобразование Псковской области рекомендовало паблики для родителей, детей и учителей

Жители Псковской области могут получать актуальную информацию о событиях в сфере образования через официальные государственные паблики в социальной сети «ВКонтакте», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.

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В главном госпаблике министерства образования предоставляют актуальные данные непосредственно от организаций. Пользователи могут следить за работой учреждений и читать объявления. В 2026 году региональное министерство продолжает реализацию мероприятий национального проекта «Молодежь и дети», направленных на развитие современной образовательной среды, внедрение современных технологий, создание возможностей для самореализации детей и молодежи.

Методическая и информационная поддержка

Эти госпаблики особенно полезны педагогам и специалистам системы образования. Здесь можно узнать о повышении квалификации, методических мероприятиях, семинарах и конференциях, конкурсах для педагогов, оценке качества образования, а также получить информацию о современных образовательных и информационных технологиях.

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования https://vk.ru/poipkro

Центр оценки качества образования https://vk.ru/coko60

Региональный центр информационных технологий https://vk.ru/rcit_pskov

Специальное образование, коррекционные учреждения и школы-интернаты

Этот блок будет особенно важен родителям и законным представителям детей, которые обучаются в учреждениях специального образования. Здесь можно узнать о жизни образовательных организаций, учебном и воспитательном процессе, коррекционных и развивающих занятиях, мероприятиях, достижениях воспитанников, важных объявлениях и реализуемых проектах.

Центр специального образования № 1 (г. Псков) https://vk.ru/public215417832

Центр специального образования № 2 (г. Пыталово) https://vk.ru/public208734304

Центр специального образования № 3 (г. Великие Луки) https://vk.ru/public166338767

Центр лечебной педагогики https://vk.ru/clppskov

Красногородская специальная школа-интернат https://vk.ru/krasnogorodskay_school

Красногородская школа-интернат «Агрошкола» https://vk.ru/public198389879

Опочецкая коррекционная школа-интернат https://vk.ru/opochkakorrektsiya

Опочецкая общеобразовательная школа-интернат https://vk.ru/opochka.shint

Великолукская школа-интернат https://vk.ru/public215656776

Пушкиногорская санаторная школа — интернат https://vk.ru/internatpg

Порховская школа-интернат https://vk.ru/public198902563

Специальное учебно-воспитательное учреждение (г. Невель) https://vk.ru/public215606484

Центр «ПРИЗМА» https://vk.ru/prizma.pskov

Среднее профессиональное образование

Госпаблики колледжей и техникумов помогут школьникам и их родителям определиться с дальнейшим обучением, а студентам − быть в курсе жизни своего учебного заведения. Здесь можно найти информацию о приеме и образовательных программах, учебной и внеклассной жизни, конкурсах, профессиональных мероприятиях, практике, достижениях студентов и возможностях для дальнейшего профессионального развития.

Великолукский лесотехнический колледж https://vk.ru/club49011124

Великолукский механико-технологический колледж https://vk.ru/club_vmtk

Великолукский политехнический колледж https://vk.ru/public202970347

Дновский железнодорожный техникум https://vk.ru/dnovsky.dzht

Дедовичский многопрофильный техникум https://vk.ru/public161646439

Локнянский сельскохозяйственный техникум https://vk.ru/lshtehnikum

Островский многопрофильный колледж https://vk.ru/collegeostrov

Опочецкий индустриально-педагогический колледж https://vk.ru/club161876581

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса https://vk.ru/public163416827

Псковский агротехнический колледж https://vk.ru/pskovcollege

Псковский политехнический колледж https://vk.ru/public217507448

Дополнительное образование, детский отдых и оздоровление

Эти госпаблики пригодятся родителям и детям, которые интересуются дополнительными занятиями, творческим и личностным развитием, а также организованным отдыхом. Здесь можно узнать о кружках и программах, мероприятиях для детей, возможностях провести каникулы с пользой, образовательных и досуговых проектах.