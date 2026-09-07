Минобразование Псковской области рекомендовало паблики для родителей, детей и учителей

Жители Псковской области могут получать актуальную информацию о событиях в сфере образования через официальные государственные паблики в социальной сети «ВКонтакте», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.
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В главном госпаблике министерства образования предоставляют актуальные данные непосредственно от организаций. Пользователи могут следить за работой учреждений и читать объявления. В 2026 году региональное министерство продолжает реализацию мероприятий национального проекта «Молодежь и дети», направленных на развитие современной образовательной среды, внедрение современных технологий, создание возможностей для самореализации детей и молодежи.
Методическая и информационная поддержка
Эти госпаблики особенно полезны педагогам и специалистам системы образования. Здесь можно узнать о повышении квалификации, методических мероприятиях, семинарах и конференциях, конкурсах для педагогов, оценке качества образования, а также получить информацию о современных образовательных и информационных технологиях.
- Псковский областной институт повышения квалификации работников образования https://vk.ru/poipkro
- Центр оценки качества образования https://vk.ru/coko60
- Региональный центр информационных технологий https://vk.ru/rcit_pskov
Специальное образование, коррекционные учреждения и школы-интернаты
Этот блок будет особенно важен родителям и законным представителям детей, которые обучаются в учреждениях специального образования. Здесь можно узнать о жизни образовательных организаций, учебном и воспитательном процессе, коррекционных и развивающих занятиях, мероприятиях, достижениях воспитанников, важных объявлениях и реализуемых проектах.
- Центр специального образования № 1 (г. Псков) https://vk.ru/public215417832
- Центр специального образования № 2 (г. Пыталово) https://vk.ru/public208734304
- Центр специального образования № 3 (г. Великие Луки) https://vk.ru/public166338767
- Центр лечебной педагогики https://vk.ru/clppskov
- Красногородская специальная школа-интернат https://vk.ru/krasnogorodskay_school
- Красногородская школа-интернат «Агрошкола» https://vk.ru/public198389879
- Опочецкая коррекционная школа-интернат https://vk.ru/opochkakorrektsiya
- Опочецкая общеобразовательная школа-интернат https://vk.ru/opochka.shint
- Великолукская школа-интернат https://vk.ru/public215656776
- Пушкиногорская санаторная школа — интернат https://vk.ru/internatpg
- Порховская школа-интернат https://vk.ru/public198902563
- Специальное учебно-воспитательное учреждение (г. Невель) https://vk.ru/public215606484
- Центр «ПРИЗМА» https://vk.ru/prizma.pskov
Среднее профессиональное образование
Госпаблики колледжей и техникумов помогут школьникам и их родителям определиться с дальнейшим обучением, а студентам − быть в курсе жизни своего учебного заведения. Здесь можно найти информацию о приеме и образовательных программах, учебной и внеклассной жизни, конкурсах, профессиональных мероприятиях, практике, достижениях студентов и возможностях для дальнейшего профессионального развития.
- Великолукский лесотехнический колледж https://vk.ru/club49011124
- Великолукский механико-технологический колледж https://vk.ru/club_vmtk
- Великолукский политехнический колледж https://vk.ru/public202970347
- Дновский железнодорожный техникум https://vk.ru/dnovsky.dzht
- Дедовичский многопрофильный техникум https://vk.ru/public161646439
- Локнянский сельскохозяйственный техникум https://vk.ru/lshtehnikum
- Островский многопрофильный колледж https://vk.ru/collegeostrov
- Опочецкий индустриально-педагогический колледж https://vk.ru/club161876581
- Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса https://vk.ru/public163416827
- Псковский агротехнический колледж https://vk.ru/pskovcollege
- Псковский политехнический колледж https://vk.ru/public217507448
Дополнительное образование, детский отдых и оздоровление
Эти госпаблики пригодятся родителям и детям, которые интересуются дополнительными занятиями, творческим и личностным развитием, а также организованным отдыхом. Здесь можно узнать о кружках и программах, мероприятиях для детей, возможностях провести каникулы с пользой, образовательных и досуговых проектах.
- ГАОУ дополнительного образования Псковской области «Лидер» (г. Псков) https://vk.ru/gaoudo_lider
- Центр детского отдыха и оздоровления (г. Псков) https://vk.ru/cdoopskov