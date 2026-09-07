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Родственники осужденных посетили ИК-6 в рамках дня открытых дверей

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В исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке городского типа Сосновый Бор Себежского муниципального округа, прошло мероприятие, позволившее родственникам навестить осужденных. Право встретиться с родными и близкими было предоставлено тем, кто соблюдает установленный порядок и активно участвует в жизнедеятельности учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Началу визита предшествовал инструктаж о правилах поведения на режимной территории. Далее в сопровождении врио начальника ИК-6 Валентина Фомина гости осмотрели основные объекты исправительной колонии. Родственники посетили отряды, в которых проживают отбывающие наказание, побывали в столовой, церкви, клубе. В завершении встречи организовали совместное чаепитие.

В ведомстве подчеркнули, что проведение дней открытых дверей в пенитенциарных учреждениях является одним из эффективных методов воспитательного воздействия на осужденных, направленных на поддержание и укрепление социально значимых связей и стимулирование законопослушного поведения.

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