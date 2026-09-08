День языков народов России отметят сегодня впервые

В 2026 году 8 сентября в России впервые отмечается важный государственный праздник – День языков народов Российской Федерации, установленный Указом президента РФ Владимира Путина № 798 от 4 ноября 2025 года, в «целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации», а также развития культурного наследия народов страны, популяризации знаний о языковом многообразии и укрепления межнационального единства и согласия.

В России проживают 193 народа (большинство из которых малочисленны и живут на ограниченной территории), они используют около 300 языков и диалектов. По данным Минпросвещения РФ, обучение на родных языках в школах и вузах ведется в 64 регионах страны – по 76 языкам. Большая часть языков коренных народов России имеет письменность, на них функционируют печатные и электронные СМИ. Но ситуация осложняется отсутствием письменности некоторых из них, нехваткой педагогов, владеющим этим языком. У многих диалектов остались единицы носителей. В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков. Поэтому главная идея праздника – укрепить статус каждого языка и диалекта, существующих на территории страны, подчеркнуть их важность в культурном коде нации и стимулировать их изучение и сохранение.

Дата же 8 сентября для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день родился выдающийся аварский поэт Расул Гамзатов, который создавал произведения не только на своем родном языке, но и на русском, переводил на аварский язык классическую и современную русскую литературу, и чье творчество стало символом межкультурного диалога. К тому же праздник был установлен в рамках Года единства народов России, который проходит по Указу Президента РФ № 962 от 25 декабря 2025 года.

Хотя праздник отмечается впервые, но уже во многих российских регионах запланировано множество разнообразных мероприятий – тематические уроки, викторины, публичные чтения, выставки и конкурсы в учреждениях образования и культуры, концерты народных исполнителей, фестивали ремесел, ярмарки, встречи с носителями языков, конференции и круглые столы по вопросам языковой политики и методик преподавания, молодежные флешмобы и акции.

Так, центральная площадка празднования в Москве – Национальный центр «Россия», где прозвучат знаковые произведения отечественной литературы на языках народов России в исполнении известных артистов, пишет Calend.ru. А Всероссийское общественное движение «Волонтеры культуры» организовали специальный формат литературной акции «Декламируй», которая стартовала 6 июня 2026 года, в День русского языка, и в рамках которой к Дню языков народов России пройдут литературные вечера, квартирники и творческие встречи во многих городах страны.

Подобные мероприятия не только способствуют популяризации и сохранению государственного русского языка и официальных региональных языков, местных наречий и диалектов, но и всего богатого культурного наследия Российской Федерации, которое важно беречь и передавать будущим поколениям.