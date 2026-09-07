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Студенты Великолукской сельхозакадемии предложили создать коворкинг и творческое пространство в общежитии

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Студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии на встрече с представителями городской власти предложили организовать коворкинг с IT-оборудованием и творческое пространство для занятий в общежитии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

К диалогу присоединились депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина.

«Ребят интересует, как стать волонтерами и организаторами молодежных мероприятий, участвовать в благоустройстве Великих Лук и в целом активнее включаться в жизнь города. И это не просто слова. Студенты академии всегда доказывают свою готовность прийти на помощь: участвуют в субботниках, неоднократно помогали городу справляться с последствиями разбушевавшейся стихии. Такие общие дела действительно объединяют и надолго остаются в памяти. Приятно видеть молодых людей, которые не хотят оставаться в стороне и готовы лично вносить вклад в развитие Великих Лук», — отметил парламентарий. 

Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся студенческой жизни: получение повышенной стипендии, работу в летних оздоровительных лагерях, где ребята могут не только заработать, но и приобрести полезный опыт.

Прозвучали и конкретные предложения. Студенты хотели бы, чтобы на базе академии появился современный коворкинг с IT-оборудованием, а свободные помещения в одном из общежитий превратились в творческое пространство для встреч, занятий и реализации собственных проектов. «Инициативы хорошие — обязательно обсудим, как можно помочь с их воплощением», — подчеркнул Александр Козловский.

 

Депутат отдельно отметил, что академия вступила в Союз машиностроителей России. По его словам, это открывает новые возможности для взаимодействия с предприятиями, профессионального развития студентов и подготовки востребованных специалистов.

«Спасибо ребятам за открытый разговор, заинтересованность и желание действовать. Именно такая активная молодежь должна участвовать в принятии решений и вместе с нами определять, каким будет будущее Великих Лук», — резюмировал Александр Козловский.
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