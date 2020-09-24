Общество

Леонид Курсенков официально вступил в должность главы Себежского района

Леонид Курсенков вступил в должность главы Себежского района. Торжественная церемония его инаугурации проходит сегодня, 24 сентября.

Напомним, на выборах главы Себежского района, которые прошли 13 сентября, он получил 57,99% голосов.

Отметим, что Леонид Курсенков является главой Себежского района с октября 2010 года.

Родился 21 марта 1957 года в деревне Афанасьева Слобода Себежского района. В 1975 году окончил Томсинскую среднюю школу, в 1980 - Великолукский сельскохозяйственный институт, получил квалификацию инженера-механика. С 1980 по 1992 годы работал на разных должностях в себежском колхозе «Пламя», с 1986 года — в должности председателя, затем возглавил крестьянское хозяйство «Спектр», с мая 2004 года - главный инженер-механик ООО «Веть», один из его учредителей.

Избирался депутатом Собрания Себежского района 3-го и 4-го созывов, в октябре 2010 года избран главой Себежского района (набрал 55,58%, 3909 голосов). В 2010 году удостоен звания «Почетный гражданин Себежского края».