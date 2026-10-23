Более 60% псковичей стали работать быстрее с помощью нейросетей — опрос

Почти треть опрошенных жителей Псковской области (29%), использующих нейросети в работе, говорят, что с их помощью выполняют тот же объем задач в два раза быстрее. Еще 34% оценивают экономию времени примерно до 30%. Такие данные получили эксперты платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru и Контур.Эгиды по итогам совместного исследования об использовании искусственного интеллекта в работе, которое проходило 9 по 24 сентября среди 3068 российских соискателей, в том числе из Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

В целом рост собственной продуктивности после начала использования нейросетей отмечают 63% респондентов Псковской области. У 29% она, по их оценке, выросла значительно: тот же объем работы они теперь выполняют примерно вдвое быстрее. Еще 34% говорят о более умеренном эффекте и экономии до 30% рабочего времени.

Для 34% участников исследования использование нейросетей заметно не повлияло на эффективность. Еще 3% затруднились оценить эффект, поскольку пользуются такими инструментами слишком редко.

Молодежь чаще других отмечает рост продуктивности, но и старшие пользователи видят положительный эффект. Среди пользователей нейросетей 18–24 лет каждый третий (34%) считает, что с помощью ИИ стал выполнять тот же объем работы примерно вдвое быстрее. Еще 49,5% оценивают экономию времени в пределах 30%.

Среди россиян от 25 до 54 лет рост продуктивности при использовании нейросетей отмечают около 70% респондентов: 69,1% пользователей 25–34 лет, 70,8% — в группе 35–44 лет и 70,3% — среди участников 45–54 лет.

Примечательно, что и среди пользователей старше 55 лет — возрастной группы, которую принято считать менее активной в освоении новых технологий, — больше половины (52,5%) отмечают повышение собственной продуктивности благодаря нейросетям. Почти каждый четвертый (24,6%) не замечает изменений в своей работе, а еще 18% пока затрудняются оценить результат.

Таким образом, хотя молодые пользователи чаще других отмечают рост продуктивности при использовании нейросетей, положительный эффект от технологий замечают и представители старшего поколения.

Рост продуктивности при использовании нейросетей отмечают специалисты разных профессий. Высокие оценки влияния нейросетей на собственную продуктивность характерны для представителей разных профессиональных сфер. Среди пользователей ИИ из маркетинга, рекламы и PR рост продуктивности отмечают 87,9%, причем каждый второй говорит о двукратном ускорении работы.

Для сравнения, среди ИТ-специалистов положительный эффект отмечают 77,9% пользователей нейросетей. Сопоставимые оценки дают представители высшего и среднего менеджмента (78,1%), а среди специалистов из медицины и фармацевтики этот показатель составляет 80,6%. В продажах и клиентском обслуживании рост продуктивности отмечают 74,4%.

При этом результаты исследования отражают субъективную оценку самих пользователей. Экономия времени может зависеть от характера задач, опыта работы с нейросетями и того, насколько хорошо ИИ встроен в рабочий процесс.