Общество

Звезды Мицар и Алькор увидели в телескопы псковичи

Звезды Мицар и Алькор, а также Луну, Сатурн, Марс и звездное скопление Плеяды увидели псковичи в ходе организованных астрономами наблюдений в телескопы 22 сентября. Об этом сообщается группе любителей астрономии в социальной сети «ВКонтакте».

На площадку для наблюдения неподалеку от горы Соколиха под Псковом приехали не менее 30 псковичей. Им также показали основные созвездия на небе, рассказали о телескопах и их стоимости.

Смотрите также Псковичей приглашают посмотреть в телескопы на звездное небо

«Будем снова ждать совпадения хорошей погоды, свободного времени и настроения для организации такого выезда», - говорится в сообщении.





Выезд проводился в рамках научно-просветительского проекта «Небо зовет!», реализуемого с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.