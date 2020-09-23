Бесплатную помощь окажут псковичам юристы 25 сентября

День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам проведет 25 сентября Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
Акция пройдет при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат. Псковичи смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования.
Впервые к проведению Дня бесплатной юридической помощи присоединился Военный комиссариат Псковской области. Так, консультацию юриста по вопросам, связанным с призывом на военную службу, можно будет получить с 10.00 до 12.00. В это время в офисе АЮР будет дежурить юрист военкомата Светлана Алексеева.
В это же время можно будет получить консультацию у судебных приставов.
Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, 7 с 10.00 до 17.00. Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения.
Псковское отделение ассоциации вводит и новый формат работы – так, представители Адвокатской палаты будут оказывать помощь в режиме телефонной связи по графику. Прием также будет организован в нотариальных конторах Псковской области.
|
Наименование адвокатского образования
|
Ф.И.О. адвоката
|
Тема вопросов
|
Телефон
|
Псковская областная коллегия адвокатов
|
Варава Валентина Юрьевна
Здановская Анна Сергеевна
Михайлова Анна Владимировна
|
Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право
Уголовное право, семейное право, вопросы в сфере кредитования
Уголовное право, семейное право
|
8 (911) 364 36 41
8 (911) 394 21 84
8(921) 218 67 84
|
Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»
|
Семенов Дмитрий Владимирович
|
Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право
|
8 (911) 883 13 22
|
Псковская городская коллегия адвокатов
|
Серегин Сергей Николаевич
|
Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж
|
8 (911) 350 23 45
|
Псковская коллегия адвокатов «Независимая»
|
Балашова Ольга Сергеевна
|
Семейное право
|
8 (911) 351 1094
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(953)2356767.