Общество

Бесплатную помощь окажут псковичам юристы 25 сентября

День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам проведет 25 сентября Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Акция пройдет при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат. Псковичи смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования.

Впервые к проведению Дня бесплатной юридической помощи присоединился Военный комиссариат Псковской области. Так, консультацию юриста по вопросам, связанным с призывом на военную службу, можно будет получить с 10.00 до 12.00. В это время в офисе АЮР будет дежурить юрист военкомата Светлана Алексеева.

В это же время можно будет получить консультацию у судебных приставов.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, 7 с 10.00 до 17.00. Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения.

Псковское отделение ассоциации вводит и новый формат работы – так, представители Адвокатской палаты будут оказывать помощь в режиме телефонной связи по графику. Прием также будет организован в нотариальных конторах Псковской области.

Наименование адвокатского образования Ф.И.О. адвоката Тема вопросов Телефон Псковская областная коллегия адвокатов Варава Валентина Юрьевна Здановская Анна Сергеевна Михайлова Анна Владимировна Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право Уголовное право, семейное право, вопросы в сфере кредитования Уголовное право, семейное право 8 (911) 364 36 41 8 (911) 394 21 84 8(921) 218 67 84 Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия» Семенов Дмитрий Владимирович Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право 8 (911) 883 13 22 Псковская городская коллегия адвокатов Серегин Сергей Николаевич Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж 8 (911) 350 23 45 Псковская коллегия адвокатов «Независимая» Балашова Ольга Сергеевна Семейное право 8 (911) 351 1094

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(953)2356767.