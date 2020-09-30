Общество

Навязчивые звонки предлагают блокировать после жалоб абонентов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало проект изменений в закон «О связи», которые позволят бороться с телефонным спамом.

Согласно проекту, абонент сам может обратиться к оператору связи с требованием о блокировке номера спамера. Сотовая компания передаст сведения в специальную систему, которую будет вести Роскомнадзор. В случае подтверждения спама, номер в течение суток занесут в перечень и заблокируют, пишет газета «Известия».

Эксперты и участники рынка полагают, что законопроект Минцифры - это давно назревшая инициатива. Однако у них есть и замечания к документу. Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский к недостаткам законопроекта отнес включение в одно понятие «спама» трех различных явлений: рекламу, мошеннические действия (фрод) и ложные сообщения о терроризме. А генеральный директор «Ассоциации операторов телефонной связи» Сергей Ефимов первостепенной задачей порекомендовал определить достоверность номеров инициаторов звонка.