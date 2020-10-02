В Псковской области открылся сезон охоты на копытную дичь

С 1 октября на территории Псковской области открылся сезон охоты на копытную дичь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
В настоящий момент на территории региона зарегистрировано более 21 тысячи владельцев охотничьего оружия.
С начала года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы во взаимодействии с региональной госохотинспекцией привлекли 143 граждан к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты.
Управление Росгвардии обращает внимание на соблюдение порядка и условий проведения охоты, правил хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия.
В ходе охоты запрещается:
• применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;
• применять оружие при плохой видимости;
• открывать огонь по дичи близ электропроводов;
• открывать огонь по информационным знакам;
• загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон.
Также необходимо помнить, что во время охоты охотник должен иметь при себе следующие документы: охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением, добавили в ведомстве.