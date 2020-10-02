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Общество

Депутаты посетили новый медцентр в Пскове накануне приема новых пациентов

03.10.2020 15:55|ПсковКомментариев: 0

Депутаты областного Собрания посетили новый многофункциональный медицинский центр инфекционного профиля, построенный по поручению президента России силами Министерства обороны РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. Торжественная церемония открытия главного корпуса в Пскове состоялась накануне с участием губернатора Михаила Ведерникова и спикера регионального парламента Александра Котова, первых пациентов областная инфекционная больница примет 5 октября.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Осмотр медицинского учреждения начался с приемного покоя. Заведующий отделением Артем Абдуллаев рассказал об уникальных возможностях нового приемного покоя. «Таких смотровых боксов в Псковской области больше не существует. Когда к нам попадает пациент, он сразу сталкивается с врачом, далее происходит формирование электронной истории болезни, делается электрокардиограмма с использованием компьютерного носителя, после чего через wi-fi информация отправляется на принтер и распечатывается. Если случай тяжёлый, и мы не можем исключать у больного инфаркт, существует возможность связи с региональным сосудистым центром - специалист центра оценивает состояние человека в ежеминутном режиме и дает рекомендации по маршрутизации этого пациента», - отметил Артём Абдуллаев.

В отделении реанимации депутатам показали боксы, где будут находиться самые тяжелые инфекционные больные, в том числе ковид-пациенты. Реанимационных боксов в больнице 20 и каждый оборудован стационарным и переносным аппаратом искусственной вентиляции легких. Вход в палату - через улицу. Предусмотрена индивидуальная вентиляция с системой отрицательного давления, которая «отбивает» воздушные потоки от пациента к медперсоналу. Оборудован шлюз для передачи лекарств.

«Медицинская сестра из чистой зоны кладет лекарство, и в это время открыть шлюз из бокса нельзя - создается дезинфекционная камера, что сокращает риск заражения», - рассказала заведующая реанимационным отделением Варвара Оконечникова.

«А где проводятся лабораторные исследования?» - поинтересовался депутат Андрей Ставрунов, в прошлом возглавлявший Печорскую районную больницу. «У нас своя лаборатория», - ответила врач.

Все боксы и палаты оборудованы телефоном, пультом, фиксирующим, кто зашел в помещение - врач, медсестра или санитар, а также видеокамерой, изображение с которой выводится на пост медсестры.

«Качество съемки такое, что на мониторе мы можем увидеть все, вплоть до зрачка пациента и состояния его кожных покровов», - пояснили медики.

«Жаль только, что в палатах нет телевизоров. Выздоравливающим пациентам скучно будет», - пошутил вице-спикер Борис Полозов.

«В предыдущих проектах таких медцентров были предусмотрены телевизоры, но буквально через месяц они все вышли из строя, потому что после каждого пациента палата заливается дезинфицирующим раствором, - пояснила главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. - Но не переживайте, скучать наши пациенты не будут - во всех палатах есть wi-fi и выход в интернет через госуслуги».

Еще одно уникальное оборудование - смарт-часы с функцией геолокации и GPS-датчиком. Такие часы предназначены для всех врачей, медсестер и пациентов больницы. Медикам они позволят получать сигнал от коллег и оперативно прийти в отделение, где нужна их помощь, а больным в любую минуту вызвать медперсонал.

«Это разработка Министерства обороны, которая изначально применялась только для военных, а потом была адаптирована под медицинские центры», - рассказала парламентариям главрач Анастасия Повторейко.

В сопровождении руководителя учреждения депутаты осмотрели все отделения новой инфекционной больницы. В операционной гостям показали уникальное оборудование, которое есть в регионе только в единичном экземпляре, а также приспособления для комфорта пациентов - так как в инфекционной больнице больные всегда транспортируются через улицу для них предусмотрены матрацы с подогревом.  

Вице-спикер Борис Полозов обратил внимание на необходимость обслуживания многочисленного медицинского оборудования, которым оснащен лечебный центр.

«Гарантия на оборудование 5 лет, но если что-то не вошло в гарантийное обслуживание, у нас уже заключен договор на всё обслуживание», - ответила на вопрос депутата Анастасия Повторейко.

«Из каких источников финансируется ваше учреждение?» - спросил председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов. По словам главрача, все финансирование идет через фонд обязательного медицинского страхования.

«Я опасаюсь, что действующих тарифов по ОМС такому современному медучреждению будет явно не хватать, учитывая и сложную систему вентиляции, и отопление, и необходимость обслуживания многочисленного оборудования. Поэтому нам необходимо будет тщательно анализировать ситуацию и предусматривать повышенные тарифы для финансирования этого центра», - подчеркнул Борис Полозов.

Анастасия Повторейко поблагодарила депутатов за понимание и поддержку.

Существует ли в новом медцентре кадровая проблема, поинтересовался Андрей Ставрунов. Руководитель медучреждения заверила, что укомплектованность врачами приближается к 100%, а по среднему и младшему медицинскому персоналу существует даже резерв.

«После того, как медики посещают новый медцентр и видят, что мы можем им предложить, почти все принимают для себя решение работать в нашей больнице», - отметила Анастасия Повторейко.

«Я белой завистью завидую своим коллегам, - признался Андрей Ставрунов. - Конечно, здесь созданы очень хорошие условия труда для врачей, для среднего и младшего медперсонала. Предусмотрены меры социальной поддержки - служебные квартиры врачам выделяют».

Поддержал коллегу и депутат Петр Алексеенко, который пришел в новый медицинский центр вместе с сыном-медиком. Молодой человек, кстати, признался, что после увиденного, сам хотел бы поработать в псковской инфекционной больнице.

«Это, конечно, пять с плюсом, - поставил оценку многопрофильному инфекционному центру Петр Алексеенко. - Такие короткие сроки и такое качество хорошее. Высококлассное оборудование, высококлассные специалисты. Будем надеяться, что не все койки для ковид-пациентов будут востребованы, но мы видим, что, если нужно будет, наша медицина подготовлена».  

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, делясь впечатлениями о новой больнице, сказал, что испытал приятный шок. «Когда началась пандемия, и я услышал, что в Китае за две недели соорудили временный медицинский центр, я подумал, что мы так не сможем. Но нет - можем и еще лучше. И, конечно, самые восторженные впечатление от персонала - подготовленные, грамотные, знающие специалисты. Думаю, этой команде все по плечу».

Напомним, строительство больничных корпусов в Пскове и Великих Луках началось в начале лета и завершилось уже в сентябре. Расчетный срок эксплуатации быстровозводимых зданий - 50 лет. Больница в областной столице рассчитана на 200 коек, великолукский филиал - на 100 коек. Обслуживать пациентов нового медицинского центра будет персонал из 300 человек.

Теги: #псковское областное собрание #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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