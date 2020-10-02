Общество

В школы Пскова пришел 61 молодой специалист

5 октября Международный день учителя отмечают 2863 педагогических работника, которые трудятся в школах и детских садах города Пскова. Из них в школах работают 1538 человек, в дошкольных образовательных учреждениях - 1193 человека и в учреждениях дополнительного образования - 132 человека. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Количество педагогов, работающих в детских садах, за последние годы значительно увеличилось в связи с открытием дополнительных групп.

На начало 2020-2021 учебного года в городские школы и детские сады впервые после окончания высших и средних профессиональных образовательных организаций пришел работать 61 молодой специалист.