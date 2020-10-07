Общество

От сумы и тюрьмы у нас в стране никто не зарекается - глава Порховского района

«От сумы и тюрьмы у нас в стране никто не зарекается, но решение вопросов глава района должен очень четко выверять с юридической точки зрения», - таким мнением в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился сегодня, 7 октября, глава Порховского района Виктор Степанов.

По его мнению, в рамках полномочий глава района – реальный управленец, но многое зависит от усилий, которые предпринимает каждый конкретный человек.

Отвечая на вопрос «Можно ли сегодня быть главой муниципалитета и не нарушать при этом закон», Виктор Степанов отметил, что это возможно, но для этого в команде главы должны работать компетентные специалисты, которые могут его вовремя остановить, сказать - этого делать нельзя.

«От сумы и тюрьмы у нас в стране никто не зарекается, но решение вопросов должно очень четко выверяться с юридической точки зрения. Иногда лучше отложить вопрос может быть даже на год, чем пойти на какое-то нарушение, а потом еще и возможно лишиться свободы», - резюмировал Виктор Степанов.