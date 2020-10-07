Общество

Александр Братчиков прокомментировал передачу «Таблетки» в госсобственность

«Все, что делается в Пскове, делается на благо горожан», - сообщил на пресс-конференции глава администрации города Александр Братчиков. Он прокомментировал принятое городской Думой решение о передаче здания «Таблетка» в государственную собственность Псковской области для дальнейшей реконструкции под театр кукол, сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Объект находится на территории города, и в любом случае горожане будут им пользоваться. Реконструкция объекта как раз и будет делаться для них», - подчеркнул Александр Братчиков. Кроме того, по его мнению, псковичам совершенно не принципиально, в чьей собственности будет находиться «Таблетка», когда там откроют театр кукол. «Они просто придут, купят билеты и пойдут на спектакль. Вопрос цены - да, важен, а вопрос собственности - сильно сомневаюсь», - сказал глава городской администрации.

Также Александр Братчиков выразил сомнение по поводу того, что существующий в Летнем саду парк аттракционов останется там после реконструкции «Таблетки». «Теми аттракционами, которые там сейчас есть, опасно пользоваться, и выглядят они не очень хорошо. Они, скорее, представляют опасность для детей, чем приносят пользу», - резюмировал он.