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Урок безопасности провела сотрудник Госавтоинспекции для псковских школьников

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Инспектор Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» провела профилактическое мероприятие для юных пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В мероприятии приняли участие ребята начальных классов. Гостья из полиции провела подробную беседу, в ходе которой дети повторили основные правила безопасного поведения на дороге, использования велосипедов и самокатов. Особое внимание инспектор уделила теме недопустимости использования наушников с музыкой и мобильного телефона при переходе проезжей части.

Ребята с интересом отвечали на вопросы, демонстрируя хорошие знания правил дорожного движения.

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