Признаки заражения смартфона вирусами назвали в МВД

МВД перечислило основные признаки заражения мобильного телефона вирусами. Согласно материалам среди них: зависание смартфона, медленное открытие приложений, множество рекламы, особенно там, где раньше ее не было.

Необъяснимые списания с банковского счета или появление СМС, которые владелец не отправлял, также могут быть результатом действий вирусных приложений, пытающихся подписать пользователя на платные услуги.

Кроме того, вредоносные программы могут сильно нагружать процессор, что приводит к перегреву телефона даже при выполнении простых задач, а также вызывать неожиданный расход батареи.

Отмечается, что, если несколько из этих признаков возникают одновременно, стоит проверить устройство с помощью антивируса или обратиться к специалисту, пишут РИА Новости.