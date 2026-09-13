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50% скидки в магазинах являются маркетинговым обманом, заявил эксперт

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Скидка 50% часто используется как маркетинговый прием и не всегда означает реальную выгоду для покупателя. Об этом рассказал маркетолог Влад Фишер.

По его словам, магазин не станет продавать товар себе в убыток, поэтому при большой скидке первоначальная цена может быть завышена. Часто перед распродажей стоимость повышают, а затем возвращают ее к прежнему уровню под видом акции.

«Футболка продавалась за 1 тысячу рублей. За две недели до распродажи продавец меняет ценник на 2 тысячи. Начинается акция — скидка 50%, всего 1 тысяча рублей. Цена не изменилась вообще. Изменилась только цифра, которую зачеркнули», — пояснил Фишер.

Эксперт отметил, что особенно часто такие схемы встречаются на маркетплейсах. При этом реальные скидки возможны при распродаже остатков, закрытии магазина или уценке товара, пишет «Газета.Ru».

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