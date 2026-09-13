До +19 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 14 сентября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 14 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. ночью будет дуть умеренный ветер западных направлений, а днем — северных направлений со скорость 3-8 метра в секунду. Температура по области ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется от +14 до +19 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Температура ночью ожидается от +9 до +11 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление высокое.