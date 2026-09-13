В России предложили приравнять учителей и медработников к госслужащим

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили расширить льготы для учителей и медицинских работников, приравняв их к госслужащим и дав право на дополнительные выплаты и надбавки к зарплате, но без предусмотренных законом для госслужащих ограничений. Соответствующий законопроект парламентарии направят на отзыв в правительство 14 сентября.

«Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 13 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в соответствии с которыми: статус педагогических и медицинских работников государственных и муниципальных образовательных и медицинских организаций будет приравнен к статусу государственных гражданских служащих», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом также предполагается, что педагогические и медицинские работники получат право на социальные гарантии, перечень которых предусмотрен законодательством. Среди них: «медицинское страхование, государственное пенсионное обеспечение, повышенный размер оплаты труда и так далее».

При этом отмечается, что действие ограничений, предусмотренных для чиновников, не распространится на указанную категорию работников.

«(Медицинские и педагогические работники также получат - ред.) право на дополнительные выплаты и ежемесячные надбавки к зарплате, а также фиксированный оклад, превышающий размер МРОТ», - констатировали авторы инициативы.

Сенатор Айрат Гибатдинов назвал врачей и педагогов настоящей элитой, которая создает будущее каждый день своими руками, пишут РИА Новости.

«Сейчас у нас явный перекос с приоритетами, поэтому молодежь рвется в блогеры, рассчитывая на быструю славу и легкие деньги, в курьеры, у которых зарплата выше, чем у педагогов. Нам необходимо вернуть уважение к по-настоящему важным профессиям. И начать с учителей и врачей», - констатировал политик.