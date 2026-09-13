Офтальмолог раскрыла, что может навредить детскому зрению

Отсутствие лечения, комплексной диагностики на специальном оборудовании два раза в год, чтение лежа и другие ошибки воспитания могут серьезно навредить детскому зрению, рассказал основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор», доктор медицинских наук, профессор, детский офтальмолог Игорь Азнаурян.

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«Обычный осмотр в поликлинике - только проверка остроты зрения по таблице. Этого недостаточно, чтобы выявить амблиопию (стойкое снижение остроты зрения без ее улучшения с помощью средств коррекции - ред.), раннюю близорукость или астигматизм, пояснил Азнаурян. Он рекомендует проходить комплексную диагностику на специальном оборудовании два раза в год в специализированной детской клинике», - рассказал эксперт.

Кроме того, перфорационные очки, по словам врача, не лечат - лишь создают иллюзию четкости. Он подчеркнул, что пока родители используют их, близорукость прогрессирует, а при усталости глаз или ухудшении зрения вдаль специалист советует сразу обращаться к детскому офтальмологу.

Азнаурян отметил, что ребенок смотрит мультик в коляске, а его глаз вынужден фокусироваться на близком расстоянии в движении. Кроме того, коляска качается, картинка прыгает - глаза перенапрягаются. По его словам, это прямой путь к спазму аккомодации и близорукости, предупредил профессор. Врач рекомендовал убрать планшет и телефон из коляски: во время прогулки ребенок должен смотреть вдаль - небо, деревья, прохожих.

«Чтение лежа. При чтении в таком положении расстояние до книги постоянно меняется, глаза перестраиваются каждую секунду. Кроме того, неправильный угол освещения и асимметричная нагрузка (особенно на боку с опорой на локоть) приводят к близорукости и астигматизму», - пишет «Газета.Ru».

Врач советует читать только сидя за столом с прямой спиной, расстояние до книги - не менее 30–35 сантиметров, свет должен падать слева для правшей, быть ярким, но не слепящим.