Почётный гражданин Невеля Геннадий Грибалёв скончался на 87-м году жизни

Почётный гражданин Невельского муниципального округа Геннадий Грибалёв ушёл из жизни на 87-м году жизни сегодня, 13 сентября. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров на своей странице ВКонтакте.

«С именем Геннадия Михайловича связана целая жизнь нашего района. Его трудовой путь — это более шести десятилетий безупречной службы родному заводу «Металлист». Он пришёл на предприятие молодым рабочим и вырос до его генерального директора. Для многих он был и остаётся примером невероятной жизненной энергии. Будучи увлечённым спортсменом, он доказывал, что сила духа и тела помогают преодолевать любые трудности. Как общественный деятель, он никогда не оставался в стороне от проблем родного края, всегда готовый выслушать, помочь и направить», - отметил глава округа.

Также Олег Майоров от себя лично и от лица невельчан выразил глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Грибалёва.