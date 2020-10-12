Общество

Псковичи могут отправить рецепты на конкурс «Причудский пирог» до 17 октября

До окончания срока подачи рецептов на конкурс «Причудский пирог» остается несколько дней. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной общественной организации «Чудской проект», жители Псковской области могут прислать на конкурс рецепты традиционных для региона пирогов до 17 октября.

Внести свой посильный вклад в сохранение нематериального культурного наследия региона – кухни Причудья — могут все желающие. Для этого необходимо прислать рецепт и фото традиционного для данной местности пирога и заполненную заявку на электронный адрес: cbc1997center@gmail.com. Условия участия и форму заявки можно скачать здесь.

Все поступившие рецепты после их оценки экспертами будут включены в книгу «Кухня Причудья», а победители получат специальные призы и подарки.

Одна из заявок, поступивших на конкурс, пришла от жительницы деревни Островцы Гдовского района с рецептом пирога с подобой. Подоба – внутренности налима (печень и икра), где большую часть занимает печень.

Пирог с подобой был одним из основных, подаваемых на свадьбах, проходивших, как правило, после Крещения (в это время налим идет на нерест и в нем много икры). Пирог выносили после основных блюд и ставили в центре стола с пожеланиями для жениха: «Ешь печенку, люби свою женку!» и для молодоженов: «Сколько икринок в пироге, столько детишек в семье».

Конкурс «Причудский пирог» проводится с целью продвижения нематериального культурного наследия региона, популяризации рецептов традиционной кухни народов, проживающих в регионе Чудского озера, и повышения гастрономической привлекательности Псковской области.

Организатор конкурса – областная общественная организация «Чудской проект» при поддержке проекта CuNaHe / «Культурное и природное наследие региона Чудского озера» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов, проекта Baltic Sea Food / «Продовольствие Балтийского региона» Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».