Александр Котов встретился с участниками программы «Герои земли Псковской»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов встретился с участниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, мероприятие, организованное в рамках третьего образовательного модуля, прошло в формате неформального общения.

«Я думаю, что мы найдём повод поговорить обстоятельно и откровенно. В скором времени встанет вопрос о том, где бы вы хотели себя применить в повседневной жизни. Такие разговоры помогут сделать осознанный выбор и найти занятие по душе, которое приносило бы пользу и вам, и региону», - задал тон беседы Александр Котов.

Спикер напомнил, что несколько участников программы уже проходили стажировку в областном Собрании и получили представление о работе законодательного органа, и предложил не ограничивать круг тем только деятельностью Собрания, а поговорить обо всём, что интересует.

В начале встречи Александр Котов подробно рассказал о том, как устроена региональная власть и взаимодействуют её уровни; чем отличается депутат-одномандатник от избранного по партийному списку; как законодательная инициатива проходит путь от идеи до закона, и даже при каких обстоятельствах орган может быть распущен.

«Каждый законопроект проходит несколько этапов проработки. Пока мы не договоримся, пока не оценим все последствия, голосовать за него не будем. Конечно, в Собрании нет единодушия. Такого и не должно быть. Но главное здесь - не удариться в популизм, когда обещаешь "золотые горы", не имея возможностей их обеспечить. Лучше по-честному сказать людям, что мы можем сделать, а что нет», - дал главный совет руководитель законодательного органа.

В продолжение темы один из участников спросил, исследуется ли уровень доверия к власти и что делается для его повышения. Отвечая, Александр Котов подчеркнул, что самым высоким уровнем доверия обладает губернатор Михаил Ведерников. По мнению спикера, это объясняется тем, что глава региона «работает с полной отдачей и внимательно относится к людям». «Повысить доверие можно только через серьёзную, кропотливую работу с жителями и добросовестное отношение к делу. Когда мы ездим в округа, встречаемся с людьми и объясняем всё как есть, они понимают и готовы ждать», - поделился опытом председатель Собрания.

В свою очередь Александр Котов попросил «Героев земли Псковской» поделиться впечатлениями об учёбе. Участники назвали программу «достойной, насыщенной и максимально полезной». Многие отметили, что занятия проходят «душевно и по-домашнему», но за короткий промежуток времени получен колоссальный объём знаний.

«Вас основательно готовят. Если нормально учиться, вы выйдете с серьёзным багажом знаний. Знайте, что в дальнейшем в помощи вам никто не откажет. Главное - найти своё дело», - оценил перспективы спикер.

Затем участники поинтересовались у Александра Котова, с чего можно начать путь в политике. По мнению спикера, прежде всего, необходимо определиться с партийной принадлежностью, вести активную общественную деятельность, реализовывать социальные проекты. Но главное – быть человеком команды.