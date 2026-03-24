Александр Котов встретился с участниками программы «Герои земли Псковской»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов встретился с участниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, мероприятие, организованное в рамках третьего образовательного модуля, прошло в формате неформального общения.
Спикер напомнил, что несколько участников программы уже проходили стажировку в областном Собрании и получили представление о работе законодательного органа, и предложил не ограничивать круг тем только деятельностью Собрания, а поговорить обо всём, что интересует.
В начале встречи Александр Котов подробно рассказал о том, как устроена региональная власть и взаимодействуют её уровни; чем отличается депутат-одномандатник от избранного по партийному списку; как законодательная инициатива проходит путь от идеи до закона, и даже при каких обстоятельствах орган может быть распущен.
В продолжение темы один из участников спросил, исследуется ли уровень доверия к власти и что делается для его повышения. Отвечая, Александр Котов подчеркнул, что самым высоким уровнем доверия обладает губернатор Михаил Ведерников. По мнению спикера, это объясняется тем, что глава региона «работает с полной отдачей и внимательно относится к людям». «Повысить доверие можно только через серьёзную, кропотливую работу с жителями и добросовестное отношение к делу. Когда мы ездим в округа, встречаемся с людьми и объясняем всё как есть, они понимают и готовы ждать», - поделился опытом председатель Собрания.
В свою очередь Александр Котов попросил «Героев земли Псковской» поделиться впечатлениями об учёбе. Участники назвали программу «достойной, насыщенной и максимально полезной». Многие отметили, что занятия проходят «душевно и по-домашнему», но за короткий промежуток времени получен колоссальный объём знаний.
Затем участники поинтересовались у Александра Котова, с чего можно начать путь в политике. По мнению спикера, прежде всего, необходимо определиться с партийной принадлежностью, вести активную общественную деятельность, реализовывать социальные проекты. Но главное – быть человеком команды.
