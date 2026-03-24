Связь и интернет ограничили в Псковской области из-за атаки дронов в соседних регионах

В связи с продолжающейся атакой беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах на территории Псковской области введены ограничения связи и интернета. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Оперативные службы переведены в усиленный режим.

Глава региона напомнил, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА можно сообщить по телефонам: 112 и 72-52-00.

Ранее сообщалось, что в связи фиксацией БПЛА в регионах Северо-Запада возможны ограничения в работе аэропорта города Пскова.