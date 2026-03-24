Вылет вечернего самолёта рейса Москва - Псков перенесли на 2,5 часа

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживают на 2 часа 40 минут сегодня, 24 марта, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Вылет перенесли с 19:00 перенесли на 21:40. Ожидается, что самолет прилетит в псковский аэропорт в 23:05 (по расписанию – 20:25).

«Сидим, ждем, никакой информации не дают. Дали за ожидание талон на воду - вот спасибо, конечно», - рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, ожидающие рейса псковичи.

Напомним, что в связи фиксацией БПЛА в регионах Северо-Запада возможны ограничения в работе аэропорта города Пскова.