Меры профилактики обострения гастрита перечислили псковичам

В весенний период у части пациентов с хроническим гастритом отмечаются обострения заболевания. Это связано с рядом факторов, которые могут влиять на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

К возможным причинам усиления симптомов весной относят изменение метеорологических условий, которое может оказывать опосредованное влияние на вегетативную нервную систему и, как следствие, на моторику и секрецию ЖКТ. Также влияют снижение иммунной реактивности после зимнего периода; психоэмоциональное напряжение и изменение характера питания при переходе от зимнего к весеннему рациону.

Обращаться к врачу следует, если есть боль или дискомфорт в эпигастральной области; тошнота, особенно натощак или после приёма пищи; изжога, отрыжка кислым содержимым или же снижение аппетита, чувство раннего насыщения.

«Хронический гастрит может быть обусловлен различными причинами: инфицированием Helicobacter pylori, приёмом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), аутоиммунными процессами. Самолечение антацидными препаратами («Ренни», «Гастал» и др.) купирует симптомы, но не устраняет причину заболевания и не предотвращает прогрессирование патологического процесса», - подчеркнули в областной больнице.

Для профилактики обострений специалисты рекомендуют дробный режим питания (4–5 приёмов пищи небольшими порциями). Также следует исключить раздражающие продукты: острые, жирные, копчёные блюда, алкоголь, газированные напитки, кофе натощак. Предпочтение лучше отдать тёплым, протёртым блюдам: супы-пюре, паровые котлеты, каши на воде.

Важно соблюдать режим питания (завтрак не позднее 1 часа после пробуждения), последний приём пищи — не позднее чем за 3 часа до сна. Помимо этого, жителям региона напоминают: достаточный ночной сон должен продолжаться 7–8 часов), а еще для здоровья необходима умеренная физическая активность.

При сохранении симптомов в течение трех и более дней рекомендуется обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Как отметили специалисты, своевременная диагностика и адекватная терапия позволяют предотвратить переход гастрита в более тяжёлые формы (язвенную болезнь, атрофический гастрит). Записаться на консультацию можно через колл-центр областной больницы: 8 (8112) 29-57-00.