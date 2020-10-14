Общество

Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения коронавирусом на треть

Регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36% - эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

Всемирный день чистых рук отмечается ежегодно 15 октября. «По информации международной организации "Глобальное партнерство по мытью рук", мытье рук с мылом играет ключевую роль в борьбе с COVID-19. Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», - говорится в сообщении.

Мытье рук с мылом может помочь защититься и от множества других инфекционных заболеваний, в том числе, таких как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е, пишет РИА Новости. Помимо этого, мытье рук может снизить количество острых респираторных инфекций на 20%.

Мыть руки надо до и после использования средств индивидуальной защиты, после прихода с улицы, перед приготовлением и приемом пищи, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, после посещения туалета, после чихания, после посещения общественных мест, после ухода за больным человеком, после смены подгузника, после уборки помещения, после общения с животными, в том числе домашними, перед сном и в других случаях, когда руки загрязнены, пояснили в ведомстве.