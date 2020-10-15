Общество

Интернет-пользователи выбрали имя жеребенку из «Михайловского»

На официальной станице Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня завершилось голосование за лучшее имя для жеребенка, который совсем недавно, в ночь с 26-го на 27 сентября родился в музее.

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По решению интернет-пользователей малыша назвали Туманом. Эту кличку сочли лучшей 23,6% проголосовавших. На двадцать голосов меньше получило имя Гвидон, на третьем месте по популярности — Лучик (12,22%).

Жеребенок Туман. Фото: Пушкинский заповедник.

Туман, младший брат родившегося в мае жеребенка Буяна (это имя также выбирали всем «интернет-миром»), обещает стать красивым конем, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Его мать, двенадцатилетняя соловая кобыла Лагуна, в 2010 году была признана абсолютным чемпионом фестиваля, который проводили в Минске для популяризации национальной, единственной выведенной в стране породы — белорусская упряжная. Позже на подобных же фестивалях-смотрах Лагуна также завоевывала призовые места.