Уголовное дело в отношении бывшего главврача новосокольнической больницы направлено на новое рассмотрение

Законность прекращения уголовного дела в отношении бывшего главврача Новосокольнической межрайонной больницы Александра Каскевича проверили в апелляционном порядке, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Орган предварительного следствия обвинял экс-главврача Александра Каскевича в присвоении, то есть хищении вверенного имущества с использованием своего служебного положения.

Постановлением Новосокольнического районного суда от 18 февраля ходатайство Александра Каскевича и его защитника о переквалификации действий подсудимого на превышение должностных полномочий было удовлетворено, уголовное дело в отношении Каскевича прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По результатам апелляционного рассмотрения представление прокурора удовлетворено, постановление суда первой инстанции отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.