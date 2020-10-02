Культура

Открыто интернет-голосование за лучшее имя для жеребенка из Михайловского

На официальной станице Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» с сегодняшнего дня открыто голосование за лучшее имя для жеребенка, который совсем недавно, в ночь с 26 на 27 сентября, родился в музее.

Фото: Пушкинский заповедник

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Малыш - сын двенадцатилетней соловой кобылы Лагуны и коня Юлия, который, кстати, является отцом и жеребенка Буяна, родившегося в мае. Подписчики и посетители музейного паблика предложили для новорожденного более 120 имен, среди которых есть и имена пушкинских персонажей (например, Гвидон, Дубровский), и экзотические варианты (Люцифер, Люциус, Люмьер, Ларгус, Гелиос, Люмиэль), и литературные аллюзии (Ювенал, Кюхельбекер, Элиот, Антуан). Несколько вариантов имени для жеребенка предложили и читатели Псковской Ленты Новостей. Это, например, Елисей или Салтан («в рифму» к старшему, родившемуся в мае брату Буяну).

Сейчас в «Михайловском» предлагают своим интернет-советчикам выбрать вариант из десяти наиболее часто повторяющихся/отмеченных лайками, а также лучших, на взгляд музейщиков, кличек, из числа предложенных в комментариях под новостью о прибавлении. Среди этих десяти — традиционные лошадиные имена Сивка и Орлик (ради полноты картины нужно заметить, что Орлик — это еще и фамилия не самого симпатичного персонажа из пушкинской поэмы «Полтава»). Есть в этой десятке и романтически-поэтические имена — Туман и Пегас, сентиментальные — Малыш и Лучик, героические Алмаз и Сокол и так далее.

Проголосовать за один из вариантов можно на странице https://vk.com/pushkin_zapovednik. Голосование будет открыто до полудня 15 октября, уточнили в музее; перепосты приветствуются.