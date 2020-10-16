Общество

Корпус новой инфекционной больницы в Пскове заполнен пациентами на 100%

Корпус Псковской областной инфекционной больницы в Пскове заполнен пациентами на 100%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Великолукское отделение инфекционной больницы заполнено на 50%. «Коечный фонд за трое суток может быть увеличен в два раза», - пояснил он. Всего более 80% коек используются для пациентов с коронавирусом.

Губернатор отметил, что за месяц среднесуточная цифра новых случаев инфицирования выросла на 50% - с 40 до более 60. «Динамика тревожная, но нам пока удается избежать взрывного роста распространения заболевания», - сказал глава региона.

За прошедшие двое суток в 6 очагах коронавируса выявлено всего пять новых случаев, отметил он. Активными очаги остаются в Невельской межрайонной больнице, Псковском филиале академии ФСИН, колледже искусств, заводе «Реостат», отделении Пенсионного фонда в Печорах и Себежском доме-интернате.