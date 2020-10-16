Общество

С 19 октября во всех школах Пскова откроют дежурные классы

С понедельника 19 октября во всех школах города Пскова будут открыты дежурные классы для учеников начальной школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.



Источник: osnmedia.ru

По его словам, родителям учеников, которым необходимы такие дежурные классы, необходимо обратиться к своим классным руководителям.

Напомним, с понедельника, 19 октября, в образовательных учреждениях и учреждениях допобразования Пскова начнутся осенние каникулы.

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Решение о едином изменении графика учебного процесса в муниципалитете принято в связи с большим количеством педагогических работников, находящихся по решению Роспотребнадзора на самоизоляции.

Несмотря на то, что каждое образовательное учреждение имеет право само определять график ухода на каникулы, сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой, в интересах учащихся, для единства каникулярного времени, организации пришкольных лагерей для желающих, согласована единая дата начала каникул - 19 октября.

Добавим, что сегодня, 16 октября, на заседании оперативного штаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал проработать вопрос с открытием дежурных классов в школах Пскова для тех детей, родители которых оказались не готовы к переносу каникул, по крайней мере, для начальных классов.