Общество

Ученые нашли слабое место коронавируса

Группа исследователей из США и Польши нашла новый способ «заблокировать» коронавирус. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Отмечается, что одним из методов борьбы с инфекцией оказалось воздействие на фермент SARS-CoV-2 PLpro. Он не только способствует репликации вируса, но и блокирует ряд белков, связанных с иммунным ответом организма, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что наиболее эффективно на этот фермент влияют два ингибитора - VIR250 и VIR251. Они способны найти и блокировать только коронавирусный фермент, не задевая другие белки. Подобные свойства SARS-CoV-2 PLpro делают его мишенью для ряда противовирусных препаратов, говорится в исследовании специалистов.

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К похожему выводу пришла группа американских ученых. Они выяснили, что коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV обладают одинаковой уязвимостью. Исследователи обратили внимание на фермент Tom70, который также стимулирует репликацию вирусов, но теряет устойчивость к лекарствам при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b.