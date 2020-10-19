Общество

Как писать про НЛО и увлечь Николаса Кейджа, рассказали псковичам

В Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева в рамках недели детской и юношеской книги состоялась встреча читателей с заместителем главного редактора литературно-художественного альманаха «Чудеса и приключения» Александром Нефедовым и PR-директором этого же издания Дмитрием Зеловым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Гости из Москвы представили собравшимся другие проекты своего медиахолдинга: журналы «Чудеса и приключения – детям» и «Темные аллеи».

Открывая встречу, Дмитрий Зелов рассказал, что альманах «Чудеса и приключения» существует уже 29 лет, и проводит много мероприятий не только в столице, но и в регионах.

Также Александр Нефедов и Дмитрий Зелов в «Библиотеке – Центре детского чтения» вручили награды победителям фотоконкурса «Путешествие скобаренка по Псковскому краю».

Медиахолдинг «ЧИП» учредил три года назад собственную золотую медаль – «Звезда Якова Брюса», которой он награждает «за вклад в исследования загадок природы и человека, в развитие науки и техники, издательского дела, просветительской и иной общественно-полезной деятельности на благо развития всего человечества планеты Земля».

При этом среди авторов альманаха совсем мало профессиональных журналистов: в основном для него пишут краеведы, музейные работники, библиотекари и все те, кто умеет добыть интересную информацию и проверить ее на подлинность.

К примеру, Александр Нефедов рассказал о том, как это издание отработало тему посещения Земли инопланетянами.

Оказывается, когда первый заместитель главного редактора «ЧИП» занимался историей Московского университета, то обнаружил в архивах документ 1808 года, в котором неизвестный очевидец, скорее всего, преподаватель университета, описывает, как он наблюдал на улице Моховой явление, которое сегодня назвали бы «неопознанным летающим объектом». Подлинность этого свидетельства неоспорима, тем более, что в архив этот документ попал задолго до того, как появилась мода на внеземные цивилизации.

Как подчеркнули московские гости, альманах «Чудеса и приключения» не только исследует архивы, но и организует экспедиции по историческим местам. Однажды Александру Нефедову довелось сопровождать в такую экспедицию самого Николаса Кейджа, который оказался большим поклонником Достоевского и пожелал увидеть собственными глазами описанные в альманахе места, где знаменитый писатель провел свое детство.

На прощание Александр Нефедов подарил историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва свой двухтомник, посвященный жизни и творчеству первого русского журналиста Николая Новикова, который 15 лет просидел в Шлиссельбургской крепости. А также новейшее иллюстрированное издание назидательного произведения XVIII века «Юности честное зерцало», выпущенное медиахолдингом «ЧИП».

В ответ псковские библиотекари подарили московским гостям наборы псковской историко-краеведческой литературы, а также изданный только что шутливый путеводитель по псковским библиотекам.