ИИ ускорит оценку экспонатов музея-заповедника «Петергоф»

У музея-заповедника «Петергоф» появился ИИ-ассистент по оценке страховой стоимости культурных ценностей. Разработку Сбера представили на конференции SberPro Tech. Теперь музей может за минуты получать прозрачный отчёт с обоснованием и уверенно страховать национальное достояние, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

ИИ-сервис автоматизирует полный цикл оценки страховой стоимости культурных ценностей. Он собирает мировые рыночные данные и формирует готовый пакет документов для Министерства культуры Российской Федерации. Система анализирует актуальные оценки и фактические продажи ведущих аукционных домов, даёт приблизительную оценку (эстимейт).

С новым сервисом оценка требует в несколько раз меньше сил и времени на подготовку документов для ведомства. Сервис можно запустить и в других музеях, архивах и библиотеках в странах СНГ и ЕАЭС.

Сбер уже провёл для «Петергофа» пилот 3D-оцифровки и рентгенографии предметов искусства по программе цифровой трансформации музея-заповедника. В планах также внедрить бесконтактный доступ на территории и создать ИИ-гида для навигации по парку. Эти проекты помогают создать научную базу для сохранения истории и делают её доступной для всех.

«Музей-заповедник «Петергоф» задает высочайшую планку по сохранению и презентации культурного наследия не только в России, но и мире. И наши совместные технологичные проекты доказывают: цифровизация способна не обезличить историю, а наоборот – выявить новое, делая искусство доступным каждому человеку, независимо от его местонахождения или физических возможностей», - отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.