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13 супружеских пар отпраздновали 50-летие семейной жизни в Псковском округе

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13 супружеских пар отпраздновали 50-летие семейной жизни в Псковском муниципальном округе на уходящей неделе, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Общий стаж супружества – 650 лет. Каждая семья прошла свой неповторимый путь от симпатии до глубокой привязанности, вместе пережили часы счастья и дни испытаний, родили и воспитали детей, радуются внукам и правнукам. Судьбы этих замечательных семейных пар неразрывно связаны с нашим районом, они трудились в различных сферах, внося вклад в развитие нашего муниципалитета и всей области», — отметила Наталья Федорова.

Медаль «50 лет совместной жизни» от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили супруги: Петровы - Владимир и Антонина; Гридасовы - Владимир и Вера; Коротун - Николай и Нина; Маевские - Геннадий и Лариса; Большаковы - Валерий и Наталья; Кожуркины - Федор и Валентина; Гоноболевы - Николай и Елена; Зубовы - Алексей и Галина; Степановы - Владимир и Галина; Щелоковы - Сергей и Татьяна; Гладковы - Александр и Людмила; Фадеевы - Николай и Валентина; Макаровы - Валерий и Нина.

 
«От души поздравляю супругов с красивой датой! Семейного благополучия, радости жизни, крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим близким!» — заключила Наталья Федорова.
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Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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