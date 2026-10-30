13 супружеских пар отпраздновали 50-летие семейной жизни в Псковском округе

13 супружеских пар отпраздновали 50-летие семейной жизни в Псковском муниципальном округе на уходящей неделе, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Медаль «50 лет совместной жизни» от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили супруги: Петровы - Владимир и Антонина; Гридасовы - Владимир и Вера; Коротун - Николай и Нина; Маевские - Геннадий и Лариса; Большаковы - Валерий и Наталья; Кожуркины - Федор и Валентина; Гоноболевы - Николай и Елена; Зубовы - Алексей и Галина; Степановы - Владимир и Галина; Щелоковы - Сергей и Татьяна; Гладковы - Александр и Людмила; Фадеевы - Николай и Валентина; Макаровы - Валерий и Нина.
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