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Общество

Как стать самозанятым, разъяснили псковичам в налоговом управлении

20.10.2020 16:11|ПсковКомментариев: 0

Как стать самозанятым и нужно ли платить налог за проданный автомобиль разъяснила псковичам на личном приеме главный налоговик региона Анна Кутузова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, 20 октября она провела личный прием граждан.

На прием к руководителю областной налоговой службы пришли два псковича. В частности, один из заявителей обратился с просьбой дать разъяснения по вопросу подачи декларации о доходах и уплате налога на проданный автомобиль. Он пояснил, что в этом году продал транспортное средство, которое находилось у него в собственности с 2019 года. Сумма сделки составила 230 тысяч рублей.

Анна Кутузова разъяснила, что при продаже автомобиля, которым он владел менее 3-х лет, декларировать доход необходимо в любом случае. А декларацию по форме 3-НДФЛ он обязан, в соответствии со статьей 229 Налогового Кодекса РФ, подать до 30 апреля 2021 года.

Она также рассказала заявителю о том, что в соответствии со статьей 220 Налогового кодекса РФ он имеет право на получение так называемого имущественного вычета в размере 250 тысяч рублей. То есть при продаже автомобиля, находившегося в собственности менее трех лет, не облагается налогом сумма дохода до 250 тысяч рублей.

«Таким образом, - сказала Анна Кутузова, - в вашем случае заполнить декларацию и своевременно подать ее в налоговые органы региона вы обязаны, а вот платить налог вам не придется».

Второй заявитель поинтересовался у руководителя УФНС России по Псковской области Анны Кутузовой: может ли он перейти на специальный налоговый режим, то есть стать самозанятым. Пскович рассказал, что из-за распространения в Псковской области COVID-19, ему пришлось закрыть ИП, так как услуги в сфере развлечения оказались невостребованными.

Отвечая на его вопрос, руководитель региональной налоговой службы пояснила, что с 1 июля 2020 года на территории псковского региона законом области от 08.05.2020 № 2078-ОЗ действительно введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с его положениями гражданин, занимающийся такими видами деятельности как ведение корпоративов, праздников и других торжественных мероприятий, может стать «самозанятым».

Руководитель УФНС России по Псковской области также рассказала заявителю, что проще всего зарегистрироваться в качестве «самозанятого» через мобильное приложение «Мой налог».

Теги: #прием граждан #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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