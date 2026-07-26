В России впервые появился цикорий с государственным Знаком качества

В российских торговых сетях впервые появился цикорий, отмеченный государственным Знаком качества. Соответствующую маркировку получила продукция сразу двух торговых марок подмосковного производителя ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Роскачества.

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Знак качества выдан по итогам проведенного в 2025 году веерного исследования категории. Всего было исследовано 20 товаров по 434 показателям. Наивысший балл в рейтинге, а также соответствие обязательным требованиям к продукции и опережающему стандарту Роскачества были подтверждены у 6 товаров.

Цикорий, отмеченный Знаком качества, безопасен к употреблению, его пищевая ценность соответствует заявленной. Кроме того, в составе отсутствуют кофеин и крахмал. У продукта нормальная влажность, характерные вкус, запах и внешний вид, он быстро растворяется и хорошо усваивается организмом.

Знак качества присваивается отечественной продукции, которая по результатам веерных исследований соответствует обязательным требованиям, опережающим стандартам Роскачества и требованиям по уровню локализации производства.

Кроме того, наличие Знака качества означает, что производство успешно прошло выездной аудит.

Государственный Знак качества был возрожден по поручению президента России Владимира Путина в 2015 году. На 23 июля 2026 года в России насчитывается 278 товаров со Знаком качества.