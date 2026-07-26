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Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём ВМФ

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В последнее воскресенье июля отмечают День Военно‑Морского Флота Российской Федерации. Более трёх веков ВМФ стоит на страже морских рубежей страны. Это надёжная опора безопасности государства и защиты национальных интересов в Мировом океане, написал в своем канале в мессенджере Мах губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фотография: Михаил Ведерников / Мах

Особая страница морской славы России связана с уроженцами Псковской земли. Великие Луки подарили стране выдающихся мореплавателей и флотоводцев: братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, чьё имя носит море в Северном Ледовитом океане, а также Федота Клокачёва, Адриана Непенина, Ефима Медведева и Анатолия Антонова.

Традиции служения флоту продолжаются и сегодня: имя города воинской славы носит современная подводная лодка Балтийского флота. Андреевский флаг на ней был поднят в прошлом году при участии делегации из Великих Лук.

 
«Выражаю искреннюю признательность действующим военнослужащим и ветеранам Военно-Морского Флота за мужество, высокий профессионализм и верность долгу. Желаю крепкого здоровья, благополучия, стойкости и новых достижений во имя России!» — резюмировал Михаил Ведерников.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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