Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём ВМФ

В последнее воскресенье июля отмечают День Военно‑Морского Флота Российской Федерации. Более трёх веков ВМФ стоит на страже морских рубежей страны. Это надёжная опора безопасности государства и защиты национальных интересов в Мировом океане, написал в своем канале в мессенджере Мах губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фотография: Михаил Ведерников / Мах

Особая страница морской славы России связана с уроженцами Псковской земли. Великие Луки подарили стране выдающихся мореплавателей и флотоводцев: братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, чьё имя носит море в Северном Ледовитом океане, а также Федота Клокачёва, Адриана Непенина, Ефима Медведева и Анатолия Антонова.

Традиции служения флоту продолжаются и сегодня: имя города воинской славы носит современная подводная лодка Балтийского флота. Андреевский флаг на ней был поднят в прошлом году при участии делегации из Великих Лук.