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Общество

Псковский бизнес помог общественной организации реализовать важный социальный проект

21.10.2020 10:40|ПсковКомментариев: 0

Проект Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) «Шаг навстречу» нацелен на то, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями социализироваться. Большим подспорьем для его реализации стал выигранный президентский грант, но не менее важной стала поддержка местного бизнеса.

Помещение областной организации ВОИ в доме №19 на улице Школьной уже давно требовало ремонта. К тому же, здесь не было даже санузла. Первый этап проекта «Шаг навстречу» включал в себя зонирование и подготовку пространства для дальнейших занятий с людьми с инвалидностью. Сейчас этот этап уже завершен, во многом благодаря тому, что неравнодушные люди дела помогли обществу отделочными и стройматериалами.

На фото: помещения областной организации ВОИ в доме №19 на улице Школьной до ремонта
 
«Нам помог Ян Лузин (директор группы компаний "ЛУГ"), который предоставил бетон, чтобы залить полы. У нас в одной части помещения пола вообще не было – просто земля. Печорский завод «Еврокерамика», спасибо его директору Владимиру Панченко, выделил плитку для пола на все помещение и напольную и настенную - для санузла. Мы вряд ли могли бы ее себе позволить для помещения примерно в 100 кв. м. Оказали поддержку и Сбербанк, и региональный офис РЖД. Григорий Стороненков (генеральный директор группы предприятий ООО "Псковтехгаз") сделал нам большую скидку на окна. Для нас это тоже очень важно, поскольку рамы были очень старыми и, если честно, мы тут замерзали», - рассказала председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова.

Также она отметила, что псковский завод «Титан-Полимер» оказал организации инвалидов благотворительную финансовую помощь. Выделенная сумма в ВОИ пока неприкосновенна, но обязательно будет востребована. В частности, серьезные средства могут понадобиться для установки всего необходимого оборудования, которое требуется для обеспечения пожарной безопасности.


На фото: ремонтные работы в помещении  областной организации ВОИ
 

«Это очень здорово, когда люди независимо от партийной принадлежности, просто по зову сердца помогают организации инвалидов. Мы бы без такой помощи не справились, потому что невозможно сделать все только на деньги президентского гранта», - добавила Марина Борисенкова.

Теперь в Псковской областной организации ВОИ перешли ко второму этапу реализации проекта «Шаг навстречу», который включает в себя проведение обучающих мероприятий.

Одно из направлений - обучение людей с инвалидностью доврачебной помощи, чтобы они могли оказать в случае необходимости первую помощь.

«Недавно произошла ситуация, когда из Ростова приехала девушка на коляске с переломом шейки бедра. Она даже не знала об этом. Хорошо, что ее вовремя отправили к врачам - сделали снимок и выяснили, что у нее такая серьезная ситуация. У нас ей сделали операцию. Для людей с инвалидностью это очень опасно, поскольку у них нет чувствительности и ситуацию можно критично запустить. Чтобы исключить такие сложные случаи, мы и планируем провести серию обучающих мероприятий», - пояснила Марина Борисенкова.

Еще одно интересное направление – кулинарная гостиная, в которой будут обучать, как правильно питаться. У людей с инвалидностью малая подвижность, из-за чего они нередко набирают вес, поэтому здоровое питание – тоже очень важно.

Здесь же будут проводиться творческие мастер-классы, чтобы в дальнейшем люди могли, например, на условиях самозанятости что-то делать своими руками. Теоретически это не только хобби, но и новые рабочие места.

Также здесь будут установлены тренажеры. Спортсмены с инвалидностью будут помогать другим их освоить и улучшить свою физическую подготовку.

Кроме того, в рамках проекта будет проводиться обучение по пользованию техническими средствами реабилитации, вплоть до того, как правильно пересесть на коляску без получения травм или как пользоваться санузлом. Все это не так просто для людей, которые в такой сложной жизненной ситуации оказались недавно.

Есть здесь и проектор, и большой экран, так что, можно проводить серьезные презентации.

«У нас сейчас так красиво, что душа просто радуется. Все, кто к нам приходят, отмечают, какое у нас солнечное помещение. Мы обсуждали цветовую гамму вместе с людьми с инвалидностью. И получилось очень здорово. Мы планировали уже активно проводить какие-то мероприятия, но пока эпидемиологическая обстановка не позволяет этого сделать. Все-таки люди с инвалидностью находятся в зоне риска. Возможно, попробуем пока проводить какие-то мероприятия в интернет-пространстве, публиковать какие-то видеоролики. Для нас это новый опыт. В любом случае будем что-то планировать и идти вперед», - заключила Марина Борисенкова.

Теги: #бизнес #благотворительность #инвалиды #Титан-Полимер #псковская областная ВОИ
Источник: Псковская Лента Новостей
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