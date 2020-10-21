Общество

Новую схему округов и изменения в бюджет рассмотрят депутаты областного Собрания 29 октября

Очередная 50-я сессия областного парламента назначена на 29 октября. Депутатам предстоит рассмотреть предложенные исполнительной властью изменения в бюджет, проект схемы округов, кандидатуру для присвоения звания почётного гражданина – всего в повестку заседания, по решению Совета Собрания, включено 25 вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с уставом региона схема округов, отвечающая утверждённому количеству депутатов, должна быть рассмотрена областным парламентом в 30-дневный срок после вступления изменений в силу. Новая схема прошла предварительное обсуждение во всех фракциях, а затем уже более широкое на площадке избирательной комиссии – проект получил общую поддержку, однако окончательное решение должно быть закреплено постановлением Собрания на сессии.

В то же время фракция КПРФ предложила продолжить дискуссию о численном составе депутатского корпуса, подготовив свои поправки в устав. Коммунисты призывают остановиться на 13 одномандатных округах, но при этом сохранить прежнее количество депутатов, избираемых по спискам партий. Общее количество парламентариев в этом случае должно сократиться с 44 до 35, а не до 26, как это было закреплено законом на минувшей сессии.

«Решение мы принимали на прошлой сессии, но право законодательной инициативы есть, все формальные требования внесения проекта по поправкам соблюдены. Предложение включено в повестку, обсудим на сессии», - прокомментировал инициативу фракции КПРФ председатель областного парламента Александр Котов.

Также депутатам предстоит внести существенные изменения в бюджет текущего года, рассмотреть предложение Общественной палаты региона о присвоении звания Почётный гражданин Псковской области первому председателю областного Собрания Юрию Шматову и тайным голосованием принять решение о назначении мирового судьи на участке в городе Пскове.

В повестку заседания также включён вопрос о передаче имущества Псково-Изборского объединённого музея в федеральную собственность – этого требует изменение статуса учреждения и проект Соглашения об уточнении положения границы между Новгородской и Псковской областями.

В очередном заседании все депутаты примут очное участие, но разделятся на два зала, связанных системой ВКС. По общему решению Совета Собрания, проведение парламентского часа вновь отложено в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией.