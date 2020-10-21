Общество

Город Дно снова признан самым матерящимся в России

Город Дно стал самым матерящимся городом России, выяснили аналитики digital-агентства «Интериум». Они провели исследование и узнали, насколько часто пользователи Сети из разных городов используют в социальных сетях, мессенджерах, в блогах и на форумах обсценную лексику. Учитывалась частота употребления четырех матерных слов во всех их разнообразных вариациях. Временной промежуток, отраженный в исследовании – с 1 по 7 октября 2020 года, сравнили с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по нецензурному сквернословию оказался город Дно Псковской области. Лидирует он с большим отрывом – его «матерный индекс» составляет 1786,05, а для второго места частота брани составляет всего 131,87 – речь идет о жителях Краснодара, передает ИА DEITA.RU.

Аналитики предполагают, что Дно находится на первом месте второй год подряд, поскольку многие пользователи указывают его в качестве города проживания в шутку. По сравнению с прошлым годом в десятке лидеров стало больше крупных городов и миллионников: в рейтинг попали Москва, Ростов-на-Дону и даже культурный Санкт-Петербург, который занял аж пятое место с индексом 105,22. Из городов чуть поменьше в ТОП-10 оказались Калининград, Петрозаводск, Мурманск и Анапа.

В целом страна стала материться разнообразнее: общее количество нецензурных слов на просторах Сети выросло на 91, почти вдвое.