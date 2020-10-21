Общество

Стали известны подробности об очагах COVID-19 в онкодиспансере и великолукской больнице

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала об очагах коронавируса в Великолукской межрайонной больнице и Псковском областном онкологическом диспансере. Об этом с селекторного совещания губернатора Михаила Ведерникова с медиками передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, в Великолукской межрайонной больнице заражены всего 14 человек, вспышка произошла в отделении кардиологии. Из них 4 - это медицинские работники, 10 - пациенты.

В онкодиспансере коронавирусом заразились 22 человека. Это 7 медиков и 12 пациентов в отделении хирургии, 2 медика и 1 пациент в отделении гинекологии, уточнила Марина Гаращенко.

Михаил Ведерников подчеркнул, что возникновение очага - это персональная ответственность руководителя учреждения и служебная проверка с вытекающими последствиями.